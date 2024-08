Magal de Touba: les engagements de l’État exécutés à 96%

A trois jours de la 130e édition de cet événement religieux commémorant le départ en exil du fondateur du Mouridisme, les engagements pris par l’Etat dans le cadre de l’organisation du grand Magal de Touba sont exécutés à 96%.

L’annonce a été faite ,ce mardi, par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, à l’issue de la réunion d’évaluation nationale du grand Magal de Touba, organisée à la résidence Darou Manane.

Jean Baptiste Tine se dit ”entièrement satisfait” du travail accompli jusqu’ici par les différents services étatiques impliqués dans l’organisation de cette manifestation religieuse.

« Et nous espérons que d’ici vendredi, nous atteindrons les 100% de réalisation », a laissé entendre le général Jean Baptiste Tine.

Prenant la parole, le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a salué les efforts du gouvernement et l’ensemble des services concernés pour leur « mobilisation exceptionnelle dans ce contexte particulier marqué par l’hivernage ».