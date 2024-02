Mahammed Boun Abdallah à Macky : "Qu'il y ait pas d'interruption du processus"

Il fait partie des deux candidats qui ont répondu à l'appel au dialogue du Président Macky Sall sur les 19 annoncés. Mahammed Boun Abdallah Dionne, puisque c'est de lui, qu'il s'agit a demandé au Président Macky Sall de ne pas interrompre le processus électoral.



"Qu'il y ait pas d'interruption du processus", a d'emblée demandé l'ancien Premier ministre au chef de l'Etat.



Mieux, le candidat s'interroge sur le sort des candidats validés. Pour lui : "Il est clair si on s'était mis d'accord que les candidats retenus vont continuer il y aura pas ce flou". De l'avis de Boun Abdallah Dionne c'est ce manque de précision qui justifie l'absence des autres candidats retenus à ce dialogue. "

Il poursuit : "S'il y a reprise du processus, il y aura une rupture de principe juridique des droits acquis"



Mahammed Boun Abdallah Dionne de clore ses propos sur cette question en suspens "c'est à dire les personnes soupçonnées de corruption dans les meilleurs délais et la fixation de la date d'élection. Et le dialogue trouve toute sa pertinence pour assister le Président à la fixation de la date".