Pas de répit pour les politiques. La Présidentielle désormais derrière nous, les élections locales se profilent à l'horizon.

Cette élection est derrière nous. Un rendez-vous que beaucoup de leaders locaux préparent dès maintenant pour asseoir une base politique sûre. C'est le cas de l'Administrateur de la Société africaine de raffinage (SAR) et Directeur des activités et projet Aval Petrosen, Moussa Diop. A quelques neuf (9) mois des joutes locales, il se lance déjà dans l'arène et promet une victoire à Benno Bokk Yakaar (BBY) à Rufisque Ouest.

"Nous faisons cap sur les Locales. Le compte à rebours a commencé : 9 mois nos séparent des Locales. C’est le moment de remobiliser les troupes. L’a force. C’est le début des grandes victoires. Les locales seront la confirmation à travers toutes les communes de la ville. Les responsables doivent maintenir cette dynamique d’unité pour cet objectif. Je m’engage à faire gagner la commune de Rufisque Ouest au mois de Décembre prochain. Ce sera le défi que nounion fait lus nous lançons", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec la presse.



Dans son intervention, Moussa Diop appelle toutes les communes de Rufisque à l'unité et tresse des lauriers au coordonnateur départementale du parti au pouvoir Homere SECK. Nons sans rappeler les performances réalisées par la mouvance présidentielle lors du scrutin de février dernier. "Lors des législatives de 2017, BBY avait un score environ 45%. Et comparée à la présidentielle où la coalition a capitalisé environ 55% soit un bond de 10 points. L’analyse des résultats a montré que la stratégie déclinée par le Président à savoir faire du porte-à-porte et aller vers les militants nous a conduits à ce succès éclatant", a-t-il souligné.



Pour rappel, l'actuel maire de Rufisque ouest, Alioune Mar a transhumé à l'Apr en mai 2018, en provenance du Parti démocratique sénégalais (Pds). La bataille pour le contrôle de la mairie aura donc lieu entre lui et Moussa Diop



.