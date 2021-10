Mairie de Dakar : Barthélémy Dias dépose sa candidature à la commission d'investiture de Yewwi Askan Wi

Le maire de Mermoz Sacré coeur, Barthélémy Dias a déposé sa candidature auprès de la commission d'investiture de la coalition Yewwi Askan Wi pour briguer la mairie de Dakar.



« Par la présente, je viens faire acte de candidature à l'investiture de la Coalition YEWI ASKAN WI, aux élections municipales du 23 janvier 2022 pour la Ville de Dakar», lit-on dans sa lettre



« En effet, je suis Maire de la Commune de Mermoz Sacre-Coeur de 2009 à 2014 puis de 2014 à 2022. Durant ces deux mandats. j'ai travaille sans relâche et je suis resté au service exclusif des populations qui ont porté leur choix sur ma modeste personne», a ajouté le maire.



Poursuivant, il dit avoir mesuré l'investissement que nécessite l'engagement politique auprès des dakarois et des dakaroises. M. Dias s'est dit prêt et s'engage dans ce combat. «Je mettrai à profit les atouts nécessaires pour répondre aux exigences des électeurs et électrices pour pouvoir

conserver la ville».



« Enfin, avec toute l'équipe qui sera à mes côtés je vais me battre pour défendre le programme, les principes et idéaux édictés par la conference des leaders. Je reste à la disposition de la commission dont vous avez l'honneur de diriger pour échanger et discuter davantage », a-t-il déclaré.