Mairie de Dakar : le parti de Ousmane Sonko propose Abass Fall pour Yeww Askan Wi

Les Patriotes ont présenté leurs candidats à la candidature, pour les Locales de janvier 2022. Pour les dix-neuf communes de Dakar, les militants de Ousmane Sonko ont montré au public leurs prétendants, en attendant les discussions au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi.



L'investiture a, en effet, été un moment pour Abass Fall de se prononcer sur le risque d'implosion des coalitions qui fait l'actualité ces derniers jours. «Nous sommes là pour présenter aux Dakarois les candidats de Pastef à la candidature, au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi», a souligné M. Fall, candidat proposé par les Patriotes à la mairie de la Ville de Dakar.



Il rassure, concernant la coalition, en disant qu'«il n'y aura pas d'implosion» et que «si au niveau de la coalition, le choix est porté sur quelqu'un d'autre qui peut-être ferait mieux que moi, ce sera avec beaucoup plus d'engagement et d'enthousiasme que nous allons accompagner ce candidat-là. Quel que soit le candidat qui sera choisi au niveau de la coalition YAW, Pastef sera de tout cœur avec lui et l'accompagnera pour qu'au soir du 23 janvier 2022, la coalition Yewwi Askan Wi soit vainqueur au niveau du département.