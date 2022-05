Mairie de Dakar: les élus de Bby appellent le gouvernement à appliquer rigoureusement la loi

Les conseillers de Benno book yakaar (bby) à la mairie de ville de Dakar invitent le gouvernement à mettre fin aux agissements de Barthélémy Dias. Face à la presse jeudi, ils appellent le Président Macky Sall à faire régner l'ordre et à "appliquer rigoureusement la loi".



"Nous lui (Barthélémy Dias) demandons de savoir raison garder et de se conformer aux textes des collectivités locales. Les collectivités locales sont des démembrements de l'Etat, donc soumises aux lois et règlements en vigueur dans ce pays", a déclaré Ibrahima Fall, président des groupes des élus de Bby de la ville de Dakar.



M. Fall a rappelé que le décret 2020-30 du 8 janvier 2020, fixant les organigrammes types des collectivités locales ne prévoit pas des postes de conseillers techniques dans le cabinet du maire. "Lui en tant que maire, il ne l'ignore pas parce que le ministre des collectivités locales (Sic) lui a adressé une lettre circulaire depuis le 18 février l'invitant à appliquer ledit décret", a-t-il fait savoir.



" Le maire de Dakar a encore fait son sport favori qui est l’affabulation, le mensonge. Nous lui demandons de se conformer aux règlements des collectivités territoriales et de revenir à la raison. Il n’est pas prévu dans le décret de 2020, les postes de conseillers qu’il a nommés ", a souligné le conseiller.



Alors, "qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse à ne pas appliquer la loi?", s-est-il posé.



Ces élus de Bby demandent au maire Barthélémy Dias, "d’arrêter ses vociférations, de respecter les lois de ce pays. Il y a des dérives notoires et demandent l’État de contrôler ce qui se passe à la ville de Dakar et de tirer toutes les conséquences qui en découlent"