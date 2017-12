Mairie de Paris: Hanne Hidalgo accusé d’avoir bénéficié d’un emploi fictif au ministère du Travail

Accusé par le magazine Capital d’avoir bénéficié d’un emploi fictif au ministère du Travail pendant vingt (20) mois au début des années 2000, le maire de Paris aurait perçu indûment 116.000 euros entre 2001 et 2002. En mars 2001, alors qu’elle est devenue première adjointe à la mairie de Paris, Hanne Hidalgo aurait demandé « à ne plus travailler qu’à mi-temps » au cabinet Lebranchu, puis à quart temps. Ses primes baissent…mais pas son salaire (3.040 euros par mois).



« En somme, Anne Hidalgo qui, de son propre aveu, travaillait à quart de temps (et en réalité « pas du tout), continuait de se faire payer à plein temps », écrit Capital.



Contactée par le Canard Enchaîné, la mairie de Paris affirme que l’édile a bien sollicité le contrôleur financier du ministère du Travail, mais qu’elle s’est heurtée au refus de ce dernier de « réduire sa rémunération en proportion de son temps de travail ».



Anne Hidalgo est incapable de fournir une preuve écrite d’une telle demande. Ce, alors qu’elle vient d’être épinglée par la Cour des comptes pour ses nombreux collaborateurs.