"Maîtresse d’un homme marié" : la série sénégalaise qui fait fureur en Côte d’Ivoire

une série qui a ouvert les yeux de certaines personnes mariées



Dans un autre post, Gbê Pokou, pense que la série intitulée « maîtresse d'un homme marié » vient pour ouvrir les yeux de certaines personnes mariées qui ont une très grande estime d'elles-mêmes. Cette série montre que l'être humain est très imprévisible et que quand tu es mariée et qu’une femme met le grappin sur ton mari, si tu tiens vraiment à lui il faut te référer à la grâce de Dieu.



Pour lui, il y a dans nos foyers des femmes très suffisantes, sûres d'elles qui pensent que parce qu'elles sont belles et ont peut être une autonomie financière c'est suffisant pour garder un homme. Quand Lala a découvert l'infidélité de son mari, à un moment elle se regarde dans le miroir pour voir ses atouts, pour voir qu'est ce qu'elle n'a pas pour que son mari aille voir ailleurs. Toutes les femmes sont belles, si tu es dans foyer tu as des atouts mais celle qui est dehors a aussi des atouts que tu n'as pas et qui peuvent l'envoyer dans ton foyer ».



L'homme est imprévisible, selon cet internaute. « On ne peut jamais dire qu'on maîtrise un être humain. L'homme comme la femme restent un mystère que Dieu seul maîtrise. Souvent même on ne se maîtrise pas soit même, on ne sait pas de quoi on est capable. On pense maîtriser une personne mais on peut être surpris de sa réaction ».



« Lala pensait maîtriser la situation mais elle commettait des erreurs qui rapprochaient son mari et sa maîtresse. Certains hommes pensent que leurs épouses sont tellement éprises d'eux jusqu'au jour où il découvre son infidélité. D'autres sont étonnés que leurs femmes demandent le divorce. Dans le foyer nous devons comprendre que notre mari ou notre femme est imprévisible. Même la femme la plus vertueuse peut se retrouver dans le lit d'un autre homme après plusieurs années de fidélité à son mari. Tous ceux qui sont dehors, peuvent entrer dans nos foyers, il suffit d'une inattention, d'une légèreté, d'une porte qui n'est pas bien fermée. Seul Dieu pourra protéger nos foyers » estime, Gbê Pokou, visiblement Fan de la série.