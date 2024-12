Makhtar Diop renforce les engagements d'IFC au Sénégal lors d'une visite de quatre jours

D’après le document, un prêt vert de 75 millions d’euros en faveur de Sococim, l’un des principaux cimentiers intégrés au Sénégal, qui a pour objectifs d’accroitre la production de ciment bas carbone et de contribuer à combler le déficit de logements dans le pays.



À la suite d’un



Selon le communiqué, un prêt de 10 millions d’euros en faveur du groupe Azalaï, un groupe hôtelier de premier plan en Afrique de l’Ouest, pour soutenir le secteur du tourisme au Sénégal et au-delà. Le financement d’IFC soutiendra les besoins en fonds de roulement du groupe Azalaï ainsi que ses plans d’expansion régionale. Ces plans incluent l’Hôtel Azalaï Dakar récemment ouvert, la reconstruction de l’Hôtel Azalaï Indépendance à Ouagadougou (Burkina Faso), et la remise à neuf du Grand Hôtel Bamako à Bamako (Mali).



L’investissement d’IFC, soutenu par le Mécanisme de financement mixte du Guichet du secteur privé de l’Association Internationale de Développement (IDA), favorisera la création d'emplois formels directs et indirects qualifiés et stimulera le développement des chaines d'approvisionnement locales dans les pays cibles, notamment pour les PME, renseigne le communiqué.





Makhtar Diop a estimé que ces projets soulignent l’engagement d’IFC à favoriser la croissance économique durable et le développement au Sénégal. « En investissant dans des secteurs clés tels que le tourisme et l’industrie manufacturière, IFC et ses partenaires jettent les bases d’un secteur privé plus fort et plus résilient. Ces projets illustrent notre engagement à créer des opportunités, à améliorer le niveau de vie et à favoriser une croissance inclusive pour le peuple sénégalais », a déclaré le Directeur général d’IFC.



À l’occasion de sa visite, M. Diop a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, les ministres de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, de l’Énergie du Pétrole et des Mines, de l’Industrie et du Commerce, des dirigeants du secteur privé, des fondateurs de start-up technologiques. Il a souligné l’engagement croissant d’IFC à soutenir le développement et la diversification de l’économie du pays. Au cours de sa visite, IFC a annoncé deux nouveaux financements en faveur de projets visant à favoriser le développement social et économique ainsi qu’à créer des emplois dans les secteurs du tourisme et de l’industrie manufacturière du pays, indique un communiqué.D’après le document, un prêt vert de 75 millions d’euros en faveur de Sococim, l’un des principaux cimentiers intégrés au Sénégal, qui a pour objectifs d’accroitre la production de ciment bas carbone et de contribuer à combler le déficit de logements dans le pays.À la suite d’un précédent financement accordé en février 2023, poursuit le communiqué, le nouveau financement d’IFC soutiendra le plan de modernisation des opérations de Sococim, y compris l’adoption de technologies plus efficaces et de combustibles alternatifs tels que la biomasse. « Cette initiative devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise de 312 000 tonnes d’équivalent CO2 par an d’ici à 2030 », peut-on lire.Selon le communiqué, un prêt de 10 millions d’euros en faveur du groupe Azalaï, un groupe hôtelier de premier plan en Afrique de l’Ouest, pour soutenir le secteur du tourisme au Sénégal et au-delà. Le financement d’IFC soutiendra les besoins en fonds de roulement du groupe Azalaï ainsi que ses plans d’expansion régionale. Ces plans incluent l’Hôtel Azalaï Dakar récemment ouvert, la reconstruction de l’Hôtel Azalaï Indépendance à Ouagadougou (Burkina Faso), et la remise à neuf du Grand Hôtel Bamako à Bamako (Mali).L’investissement d’IFC, soutenu par le Mécanisme de financement mixte du Guichet du secteur privé de l’Association Internationale de Développement (IDA), favorisera la création d'emplois formels directs et indirects qualifiés et stimulera le développement des chaines d'approvisionnement locales dans les pays cibles, notamment pour les PME, renseigne le communiqué.Makhtar Diop a estimé que ces projets soulignent l’engagement d’IFC à favoriser la croissance économique durable et le développement au Sénégal. « En investissant dans des secteurs clés tels que le tourisme et l’industrie manufacturière, IFC et ses partenaires jettent les bases d’un secteur privé plus fort et plus résilient. Ces projets illustrent notre engagement à créer des opportunités, à améliorer le niveau de vie et à favoriser une croissance inclusive pour le peuple sénégalais », a déclaré le Directeur général d’IFC.À l’occasion de sa visite, M. Diop a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, les ministres de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, de l’Énergie du Pétrole et des Mines, de l’Industrie et du Commerce, des dirigeants du secteur privé, des fondateurs de start-up technologiques. Il a souligné l’engagement croissant d’IFC à soutenir le développement et la diversification de l’économie du pays.

Les discussions ont porté sur la promotion du développement durable en favorisant une croissance tirée par le secteur privé dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie, des infrastructures, du numérique, du tourisme, de la culture et de la création.M. Diop a également échangé avec des leaders d’opinion des secteurs du climat, de l’autonomisation des jeunes, du sport, des industries culturelles et créatives, de l’égalité des genres et des médias. Les discussions ont porté sur le rôle clé de la jeunesse au sein des enjeux de développement et la manière dont le Groupe de la Banque mondiale pourrait mieux les soutenir.Par ailleurs, M. Diop a visité le projet Madiba (Manufacturing in Africa for Disease Immunization and Building Autonomy) au vaccinopole de l’Institut Pasteur de Dakar («IPD»), à Diamniadio, près de Dakar. Une fois pleinement opérationnelle, l’installation aura la capacité de produire jusqu’à 300 millions de doses de vaccins annuellement, approvisionnant les marchés africains en vaccins essentiels.En tant que chef de file du projet, IFC a structuré un financement de 45 millions de dollars, dont un prêt de 15 millions de dollars d’IFC et 30 millions de dollars des institutions de financement du développement partenaires - la Development Finance Corporation (« DFC ») des États-Unis et la Banque africaine de développement (« BAD »).La nouvelle usine facilitera l’accès aux vaccins, créera 300 emplois à haute valeur ajoutée, renforcera les systèmes de soins de santé et améliorera la capacité de l’Afrique à répondre aux maladies infectieuses et aux maladies infantiles.Le vice-président régional d’IFC pour l’Afrique, Sérgio Pimenta, a accompagné M. Diop lors de ses engagements au Sénégal.Au cours du dernier exercice, IFC a engagé environ 615 millions d’USD d’investissements et en mobilisant des ressources au Sénégal, un record pour IFC dans le pays. Les investissements en cours d’IFC au Sénégal soutiennent la production de vaccins, l’infrastructure numérique, le tourisme, le logement, les énergies renouvelables, l’industrie manufacturière et les chaînes de valeur agricoles.