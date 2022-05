Malabo: Macky Sall prendra part aux sommets de l'UA sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement

Le Président Macky Sall quitte Dakar ce mardi 24 mai 2022 pour

une visite officielle de deux jours à Luanda en Angola, informe la Présidence du Sénégal.



Le chef de l'Etat se rendra ensuite à Malabo en Guinée Equatoriale pour deux Sommets Extraordinaires de l'Union Africaine les 27 et 28 mai 2022, sur les questions humanitaires et la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, indique la même source.



Le retour du chef de l'Etat à Dakar est prévu le samedi 28 mai 2022.