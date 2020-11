Maladie dermique qui affecte les pêcheurs: le ministre Abdou Karim Sall suspecte une origine algale

Les ministres de la Pêche, de la Santé et de l'Environnement étaient présents ce vendredi à Rufisque pour rendre visite aux pêcheurs infectés par les dermatoses et isolés dans l'enceinte du stade Ngalandou Diouf .



Prenant la parole, Le ministre de l'Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, a informé que "des échantillons au nombre de dix (10) on été prélevés. 2 concernant les poissons, 4 concernant l'eau de mer et 4 autres concernant les algues. Les analyses sont en cours et ne manqueront pas de révélés dans les prochaines heures les causes exactes qui ont déclenché cette maladies".



Monsieur Sall de souligner que les prélèvements ont été effectués en mer à 8 kilomètre de Ndayane (un village lébou de l'ouest du Sénégal, situé sur la Petite-Côte au sud de Dakar , à 50 km).



Le ministre Abdou Karim Sall a néanmoins des soupçons concernant l'origine de la mystérieuse pathologie. "Des soupçons assez forts concernent l'origine Algale. mais ce sont des choses qu'il va falloir confirmer avec les analyses ", dit-il.



Avant d'informer que "sur les 200 pêcheur internés dans ce stade (Ngalandou Diouf), certains vont sortir dans les heures qui suivent. Des tests ont confirmé qu'il n'y a pas eu de contamination".



Sur place, l'équipe de PressAfrik a pu constater que la situation des patients s'améliore. Le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye a d'ailleurs tenu à rassurer les populations sénégalaises sur l'absence de risque à consommer les produits issus de la mer. "Les poissons déversés sur le marché sont l'objet d'analyse et de certification quant à leur caractère consommable de ces produit". Selon lui, les Sénégalais n'ont rien à craindre en ce qui concerne la consommation du poison, après la découverte de cette maladie dermique à Thiaroye/Mer.



Dans cette vidéo, le médecin-chef du District de Rufisque fait le bilan de la prise en charge médicale des patients atteints de dermatoses...