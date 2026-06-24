Mor Mbaye Cissé en garde à vue : la CRJS exprime sa solidarité et appelle à la clémence

La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CRJS) a réagi au placement en garde à vue du journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé. Elle exprime sa préoccupation et sa solidarité envers son confrère.



Dans un communiqué, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal a indiqué avoir appris avec “préoccupation” le placement en garde à vue du journaliste à Seneweb. Dans ces moments difficiles qu'il traverse, elle espère que Mor Mbaye Cissé bénéficiera de toute “l'écoute et du respect auquel chaque citoyen a droit”.



“Au-delà des faits qui lui sont reprochés, nous connaissons Mor Mbaye Cissé et son engagement professionnel. C'est pourquoi nous appelons humblement et sollicitons les autorités compétentes à faire preuve de compréhension et de clémence dans l'appréciation de son dossier”, indique la CRJS.



Réaffirmant son soutien au journaliste, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal dit respecter le cours de la justice tout en espérant une “issue favorable” à cette affaire, dans un “esprit de justice et d'humanité”.