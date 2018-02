Maladie des reins aigus : plus de 600 cas enregistrés au Sénégal

Plus de 600 millions de personnes dans le monde souffre de l’insuffisance rénale. C’est ce qui ressort du troisième (3) congrès de la société sénégalaise de néphrologi,e ouvert jeudi à Dakar. Une occasion pour le secrétaire général (Sg) du ministre de la Santé et de l’Action sociale de faire le bilan de cette maladie au Sénégal.



«L’Affection rénale touche plus d’un demi-milliard de personnes à travers le monde. Au Sénégal nous avons plus de 600 personnes dialysées dans les centres de structures publiques et dans les structures privées», a déclaré Alassane Mbengue.



Avant de renseigner que : «le Sénégal a construit 15 centres de dialyses pour la prise en charge des patients au niveau de toutes les régions du Sénégal et établi également la gratuité de la dialyse».



Le président de l’association des néphrologues, Bocar Diouf a informé, pour sa part, que malgré tous ces efforts, la transplantation rénale reste un défi.



«La loi a déjà été votée. Ce qui reste c'est le décret présidentiel qui doit créer l’organe de régulation. Donc, c’est cet organe de régulation qui va accréditer les hôpitaux et qui va aussi dire qui va transplanter et qui ne va pas transplanter et, comment transplanter».



Le troisième (3) congrès de la société sénégalaise de néphrologie a regroupé des professeurs et experts de haut-niveau qui vont discuter pendant 3 jours des problèmes liés l'insuffisance rénale.