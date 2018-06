Malaisie : un Sénégalais membre de la mafia activement recherché

Un Sénégalais établi en Malaisie est activement recherché par la police de ce pays après avoir été accusé de violences sur sa femme. Mais, sa peine pourrait se corser car, après les premières enquêtes, il a été révélé que l’homme âgé de 40 ans serait en réalité, membre de la mafia malaisienne.



Très affectée par les coups qu’elle a reçus de son époux, Armani, la femme a raconté à la police : «j'avais donné rendez-vous à ma mère pour faire des achats quand je l'ai aperçu en compagnie d'une autre femme dans un restaurant. Là, j'ai annulé mon rendez-vous avec ma mère pour rester et observer le couple.», narre-t-elle.



Et de poursuivre : «Quand je suis arrivée à sa table, j'ai pris son verre et j'ai reniflé pour vérifier s'il buvait de l'alcool parce qu'il m'avait promis qu'il avait cessé de consommer de l'alcool. Mais le verre a glissé de ma main et s'est cassé.»



Vexé par l’action de sa femme, le Sénégalais a fait appel à ses amis, plus d’une vingtaine, et ces derniers sont venus à la rescousse pour tabasser Armani. La machine judiciaire malaisienne a été mise en branle.