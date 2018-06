Malema critiqué pour ‘insultes racistes’ envers les Indiens

[La] majorité des Indiens détestent les Africains. La majorité des Indiens sont racistes, et nous ne devons jamais avoir peur de dire qu'ils sont racistes ", a déclaré Julius Malema lors d'un rassemblement samedi.



"Je ne dis pas tous les Indiens, je dis la majorité d'entre eux", a tenu à préciser l'ancien président des jeunes du Congrès National Africain (ANC).



S'adressant à M. Malema, le célèbre animateur radio, Eusebius McKaiser, a déclaré que sa phrase est "totalement inacceptable et irresponsable et j'espère que vous serez punis aux urnes pour ce genre" de propos racistes.