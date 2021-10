Mali : 7 soldats tués dans deux attaques attribuées aux djihadistes

Le centre du Mali a été le théâtre de deux attaques terroristes samedi. La première s’est produite à 11 heures 21 minutes et a visé une escorte de militaires maliens du détachement de Mourdiah, dans le cercle de Nara, région de Koulikoro.



La Dirpa renseigne que l’embuscade a eu lieu précisément aux environs de la localité de Madina Sylla. Elle a fait deux morts parmi les soldats et trois blessés.



Un peu plus d’une heure de temps après, vers 13 heures 30, une autre attaque a ciblé cette fois-ci à l’engin explosif improvisé (IED) un véhicule Pick-up d’une patrouille des Fama dans la localité de Niendjela, à Ségou. Les cinq occupants n’ont pas survécu, déplore l’armée malienne qui affirme avoir procédé à l’arrestation de deux suspects remis ensuite à la gendarmerie.