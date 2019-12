Mali: Amadou Toumani Touré de retour à Mopti

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies dimanche à Mopti, dans le centre du Mali, pour accueillir à l'occasion du centenaire de la ville, le Premier ministre malien Boubou Cissé et l'ancien président Amadou Toumani Touré, tous deux originaires de la région.



Pour Amadou Toumani Touré, récemment définitivement rentré au Mali, ce fut le grand retour à Mopti, capitale de la région du même nom en crise. Invité par des élus et des partisans à s'investir pour trouver une solution à cette crise notamment sécuritaire, l'ex-chef d'Etat, qui est très populaire, a affirmé qu'il n'allait pas se dérober.



j'ai été pendant sept ans au Sénégal et il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à mon pays... Seul, je ne pourrai rien... mais qu'on se mette ensemble pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans notre pays



Amadou Toumani Touré: «Nous ne pouvons pas laisser le Mali comme ça, ni la région de Mopti dans cette situation»