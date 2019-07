Mali: Boubou Cissé annonce des mesures sécuritaires dans le Centre

Sept localités du Centre visitées en 5 jours, le Premier ministre malien Boubou Cissé a fait du terrain. Il a souligné le lien entre les violences sur le terrain et l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi il a d’abord présidé au lancement d’une campagne de distribution de 8 000 tonnes de céréales. C’est bientôt la période de soudure, et de nombreux greniers sont vides.



Mais la région de Mopti fait face aussi à une autre insécurité : bandes armées, groupes jihadistes… Pour y faire face, Boubou Cissé a dévoilé sa méthode : d’abord le renforcement du dispositif militaire. Il a annoncé l’envoi sur le terrain de 3 500 hommes, 1 500 y sont déjà.



Mais écouter les jeunes, les populations était également son objectif. Les rencontres inter-communautaires ? Il y croit. Mais avec des vrais acteurs, ceux qui ont réellement de l’influence, notamment sur les groupes armés. On a ainsi vu des leaders des communautés peules et dogons dont certains étaient mis sur la touche, revenir dans le jeu.



Discussions franches, parfois houleuses, une résolution prise : très prochainement, et c’est une première, main dans la main les leaders des deux communautés vont se rendre sur le terrain pas pour la photo, mais pour prêcher sincèrement la paix, et faciliter le désarmement.