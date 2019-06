Mali: Face à l'escalade de violences, la Minusma renforce sa présence dans le centre

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MinusMa) s'est créée un nouveau secteur, dans le centre du pays, en proie à des attaques sanglantes ces derniers mois.



Avec un nouveau "secteur centre" à Mopti, la Minusma entends renforcer sa présence en soutien aux forces armées maliennes face à l'escalade de violences dans le centre du pays.



« Lorsque la MINUSMA a été déployée au Mali, son mandat ne comprenait pas le Centre. Malheureusement, à la suite de ce qui s’est passé l’année dernière, on nous a aussi donné pour mission de s’occuper du Centre », a expliqué l’envoyé de l’ONU pour le Mali, Mahamat Saleh Annadif.



La création de ce secteur de la Minusma, initialement localisée dans le nord du pays, devrait permettre une meilleure coordination" avec les FAMAS pour mieux protéger les civils et favoriser le retour de l'autorité de l'Etat et de l'Etat de droit dans la région", a précisé la mission de l'ONU sur le média américain (Twitter ndlr).



Avec l'apparition en 2015 dans le centre du Mali du groupe jihadiste du prédicateur Amadou Koufa, les affrontements se multiplient entre la communauté peule et les ethnies bambara et dogon.



Le 23 mars, c'est plus de 160 Peuls tués par des Dogons dans le village d'Ogossagou, près de la frontière avec le Burkina Faso.



Des tueries se sont multipliées depuis lors avec la mort de 35 Dogons à Sobane Da le 9 juin ou encore de 41 Dogons à Gangafani et Yoro le 17 juin.