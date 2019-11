Mali: IBK reçoit deux représentants de la CMA

Rien de déterminant pour la suite du processus de paix, mais la rencontre elle-même était un événement. Depuis plus de six mois, il n’y avait plus de contact direct entre la CMA (coordination des mouvements de l’Azawad, l’ex-rébellion) et le président IBK. Ce dernier, permettez l’expression, est furieux après la scène du drapeau national malien « malmené » à Kidal par une frange des ex-combattants, lors d’une cérémonie.



A-t-il maintenant tourné la page ? Il veut avancer, explique un de ses proches. C’est pourquoi, avec Ould Sidati et Alghabass Ag Intalla, les deux représentants de la CMA qu’il a reçus, aucun sujet n’a été tabou. L’accord de paix d’Alger, le dialogue national inclusif, le processus de paix : tout a été mis sur la table, d’après nos informations.



Mais à l’issue de la rencontre, en l’état actuel des choses, les ex-rebelles disent « attendre un geste fort » de Bamako pour reprendre leur place au sein du dispositif du Dialogue national inclusif. Donc pour le moment rien de nouveau sur ce plan. Sur l’accord de paix d’Alger, les ex-rebelles souhaitent avoir un principal interlocuteur au sein du gouvernement pour faire efficacement avancer les choses. Malgré tout, rencontre utile commente les uns et les autres.