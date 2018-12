Mali: Les Casques bleus sénégalais de la MINUSMA aux côtés de la population de Gao

Le 17 décembre dernier, le contingent sénégalais basé à Gao a procédé à la remise d’un important lot de vêtements dans le quartier de Aldjanabandia de Gao, au nord-ouest du Mali. Cette action s’inscrit dans le cadre de leurs actions civilo-militaires (CIMIC). Ce don de vêtements à la population du quartier de Aldjanabandia vise principalement à renforcer le climat de confiance entre les populations et les soldats sénégalais déployés à Gao.



En réceptionnant ce don, le Président du comité de développement du quartier, Adaoulata Alassane, s’est dit satisfait de cette donation et exhorte les soldats sénégalais à pérenniser cette action très significative : « Je salue ce geste symbolique au nom des bénéficiaires. Parmi les populations de Gao, plusieurs familles sont affectées par la crise sécuritaire si bien que cette action de solidarité leur va droit au cœur. Ce geste de solidarité renforcera de plus la relation qui existe entre les populations et les soldats de la MINUSMA ».



Pour Mamadou Oualy, Chargé de la coordination civilo-militaire du contingent sénégalais, cette action s’inscrit dans la dynamique instaurée par la MINUSMA pour la protection des populations civiles et se poursuivra dans les autres quartiers de Gao. « J’accorde une importance capitale à la protection des populations mais également à l’action de solidarité surtout aux couches vulnérables de Gao ; et j’espère que ce geste symbolique donnera de la gaieté à la population de Aldjanabadia », a-t-il déclaré.



En rappel, le contingent avait accordé un soutien en médicaments à l’hôpital régional de Gao pour la prise en charge des victimes civiles après l’attaque du 12 novembre dernier.



avec Minusma