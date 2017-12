Mali : Soumeylou Boubèye Maïga nommé Premier ministre

Le président de la république Ibrahim Boubacar Keita a annoncé par voie de décret la nomination d'un nouveau Premier ministre, ce 30 décembre 2017. Il s'agit de Soumeylou Boubèye Maïga anciennement secrétaire général à la présidence et ministre de la Défense. L'homme sera en charge de former un nouveau gouvernement



Et ce n'était plus une surprise tant les rumeurs le désignaient depuis quelques jours comme éventuel Premier ministre. Mais le pays est pendant 24 heures resté suspendu à l'annonce de la nomination de Soumeylou Boubèye Maïga (SBM).



Figure nationale et poids lourd du régime, l'homme de 63 ans maitrise parfaitement les rouages de la politique malienne. Il devient le cinquième Premier ministre nommé par Ibrahim Boubacar Keita en 4 ans d'exercice du pouvoir.



Habitué aux responsabilités politiques



La démission hier d’Abdoulaye Idrissa Maïga a accéléré le retour au premier plan de Soumeylou Boubèye Maïga. Très connu à l'international, il symbolise et ai perçu comme un des principaux artisans de la révolution de 1991 et comme un chantre de la démocratie malienne.



Les responsabilités, il ne les aura jamais véritablement quittées après avoir été chef de cabinet d'Alpha Oumar Konaré, chef de la sécurité d'Etat et avoir servi deux fois comme ministre lors des deux mandats d'Amadou Toumani Touré.



Figure contestée par l'opposition pour son rôle présumé dans une affaire de surfacturation de matériel militaire, sa nomination marque selon ses proches, la volonté du président de la République de poursuivre les efforts de réconciliation et ouvre la voie d'une stratégie de rassemblement en vue de l'année électorale qui s'annonce.