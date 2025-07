Mali: après six mois de suspension, Joliba TV reprend sa diffusion «sans autocensure»

Au Mali, après six mois de suspension, Joliba FM a recommencé à diffuser ses programmes, lundi 30 juin. La chaîne de télévision privée avait été coupée le 26 novembre 2024. La rédaction a pris un mois supplémentaire pour préparer la reprise. La sanction de la Haute autorité malienne de la communication (HAC) faisait suite à la diffusion d’un débat au cours duquel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso avait été mise en doute. La mobilisation de la profession avait permis à la chaîne d'échapper à une interdiction pure et simple.



Joliba TV émet donc à nouveau, en affichant de grandes ambitions, même si le contexte s'est encore durci.Formats repensés, décors modernisés, programmes inédits : Joliba TV annonce une antenne renouvelée. Objectif affiché : « Amplifier la parole des citoyens » sur leurs enjeux quotidiens et « renforcer la visibilité des régions, les défis qu'elles rencontrent, mais aussi les initiatives porteuses d'espoir et de changement », selon les explications d'un dirigeant de la chaîne.



La suspension de six mois a durement frappé Joliba TV : ses finances ont été plombées et sa rédaction, assez jeune, a été très affectée. Mais l'heure est à la reconstruction : « Nous sommes motivés et heureux de reprendre l'antenne, pour informer », confie encore ce dirigeant.