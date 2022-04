Mali : des mercenaires de Wagner à Gossi ont été filmés en train d’enterrer des corps

Le président tunisien Kaïs Saïed a fait un pas de plus vers l'accaparement des pouvoirs. Après s'être arrogé les rênes de celui-ci, le 25 juillet dernier et suspendu le parlement, voilà qu'il nomme le chef de l'autorité électorale, à quelques mois d'un référendum et des législatives.



Nous recevons ce soir, une femme, une voix, une aura, une diva, qui depuis 30 ans, a bâti une carrière exceptionnelle. Passant des quartiers pauvres de Bamako aux paillettes Hollywoodiennes sans sacrifier ni sa culture ni ses engagements. Oumou Sangaré était notre invitée…