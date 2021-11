Mali: deux (2) rappeurs libérés des mains des djihadistes après trois mois de captivité

Enlevé le 29 juillet 2021 à Goundam, dans la région de Tombouctou, Amadou Kébé communément appelé Dr Keb à été libéré, lundi 15 novembre 2021. Son compagnon Ousmane Coulibaly dit Bacozy recouvre aussi sa liberté après plus de trois mois de captivité.



Mardi dans la matinée, les deux artistes ont été reçus par le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA, au Palais présidentiel de Koulouba.



Cette libération a été obtenue, selon ma présidence, « grâce à la conjonction des efforts entre les forces armées et de sécurité et les services de renseignements du Mali» auxquels le Président de la Transition a adressé ses encouragements.



Par la même occasion, le chef de l’Etat réitère la « ferme volonté» des autorités maliennes à obtenir la «libération de toutes les personnes retenues en otage sur le territoire le malien».