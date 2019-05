Mali: interpellé par Tiébélé Dramé, Sidi Brahim Ould Sidati calme le jeu

Prenant la parole après l’exécution de l’hymne national du Mali, le ministre des Affaires étrangères évoque l’accord de paix, signé par le gouvernement et les ex-rebelles.



« L’accord d’Alger est un tout pour nous. A savoir, la réconciliation nationale, le confort de notre démocratie », déclara Tiébélé Dramé.



Ensuite, il interpelle le représentant de l’ex-rébellion, présent à la cérémonie. « Mais l’accord d’Alger, c’est aussi le respect de l’unité nationale. C’est pourquoi je déplore, tout à l’heure, quand le chant du Mali était étonné, que le président en exercice de la CMA, mon frère Sidi Brahim Ould Sidati se lève avec du retard et ensuite croise les bras de façon désintéressée. L’hymne national du Mali, c’est le chant du Mali ! Il est souhaitable que tous les Maliens le respectent ».



Sidi Brahim Ould Sidati, de l’ex-rébellion, ne répond pas sur le champ alors que les propos du ministre ont été largement relayés par la télévision nationale et les réseaux sociaux.



Vingt-quatre heures après, contacté par Rfi, entre sincérité et regret, Sidi Brahim Ould Sidati, qui fait partie d’un mouvement où il y a toujours des indépendantistes, a voulu calmer le jeu. Il s’est bien levé, dit-il, et il ajoute : croiser les bras pour écouter le chant du Mali est pour lui un signe de respect.