Mali: l'ex-Premier ministre démissionnaire Boubeye Maïga fait sa rentrée

Plus d’un millier de partisans dans une salle comble, des personnalités et hommes d’affaires qui ont accepté de s’afficher avec lui... Pour son grand retour sur la scène politique, Soumeylou Boubèye Maïga a choisi l’intérieur du pays. Et l’ancien Premier ministre s’est d'abord rappelé au bon souvenir de ses nombreux adversaires, politiques et chefs religieux, qui l’ont contraint il y a deux mois à la démission. « Notre souci n’est pas de plaire à ceux qui ne nous aiment pas », a-t-il lancé sous les applaudissements.