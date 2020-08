Mali : l’ex-premier ministre et l’ex- président de l'Assemblée nationale libérés, après IBK

C’est Malijet qui annonce « la libération de (ces) deux poids lourds de l’ancien régime. Arrêtés au cours des événements du 18 août passé par la junte militaire, les ex- Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Boubou Cissé et Moussa Timbine ont été libérés, affirme Malijet. Ils étaient détenus à Kati.



Une libération qui intervient une dizaine de jours à peine après que la junte militaire soit allée cueillir à son domicile l’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, dont on a également appris la libération vendredi. Toujours selon Malijet, IBK a été conduit « à son domicile de Sebenikoro à Bamako. Il a été ramené par des éléments des forces spéciales maliennes. Sa maison est sous surveillance », souligne ce site malien.