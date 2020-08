Mali : la CMA prend acte de l’appel lancé par le Conseil National du Salut du Peuple

Le Porte-parole de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), Almou Ag Mohamed a réagi suite aux événements que le Mali a connus ces dernières 48 heures. Dans un communiqué, la CMA dit suivre avec attention les développements de la situation socio politique et prend acte de la démission du Président de la République ainsi que de la dissolution de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement.



Elle prend acte de l’appel lancé par le Conseil National du Salut du Peuple (CNSP) et de son attachement à l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger (APR).



La Coordination des Mouvements de l’Azawad rappelle à l’opinion nationale et internationale son attachement à la construction d’une résolution globale de toutes les crises qui entravent la bonne marche du pays, et surtout la mise en œuvre intégrale et diligente de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger avec l’accompagnement de tous les partenaires internationaux.