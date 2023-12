Mali: la Minusma est officiellement finie, mais la situation sécuritaire reste dégradée

Le départ de la Minusma du Mali n’est pas synonyme de fin des problèmes de sécurité sur le territoire malien… du moins pour le moment : les groupes jihadistes ont, par exemple, revendiqué des attaques dans le nord du pays contre les positions de l’armée nationale.



À Tombouctou samedi 30 décembre, ce sont des obus qui ont été lancés par les jihadistes. La vieille, ils ont effectué des tirs de mortiers vers la localité de Kidal, dont l’armée a repris le contrôle le mois dernier. Dans des communiqués contradictoires, chaque camp affirme avoir infligé des pertes à l’adversaire.



Pour le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), allié d’Al-Qaïda, le départ de la Minusma et le contrôle de la ville de Kidal par l’armée malienne – appuyée par les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner – constituent une nouvelle étape dans la lutte. Celle-ci va se poursuivre, a déclaré Iyad Ag Ghaly, le chef du groupe terroriste, dans une vidéo.



Pour la junte malienne, toutefois, le départ définitif de la Minusma est plutôt l’occasion pour l’armée nationale de déployer sur le terrain les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes.