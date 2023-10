Mali: la Minusma explore toutes les pistes pour quitter au plus vite le camp de Kidal

Le Centre de coordination des opérations aériennes de l’armée malienne a fait un nouveau geste, dimanche 29 octobre : quelques vols d’hélicoptères de la Minusma ont été autorisés entre Kidal et Gao. Une partie du personnel civil de la mission de l’ONU a pu à nouveau être évacué. Mais ils sont encore nombreux à attendre leur départ de cette ville du nord-est du Mali.



Sauf changement de dernière minute, le camp sera fermé au plus tard le 31 octobre. Que faire du personnel civil et militaire encore sur place ? Les Casques bleus de l’ONU ont un plan. Il consiste à former un long convoi terrestre de Kidal vers Gao, principale ville du nord du Mali. Mais il y a des risques, entre attaques jihadistes et pose de mines.



Après le départ du personnel onusien, le contrôle du camp vide sera un enjeu. Les ex-rebelles regroupés au sein d’une coalition dénommée CSP-PSD veulent empêcher l’armée de prendre le contrôle des lieux. Les troupes régulières, appuyées par les combattants du groupe paramilitaire russe Wagner, sont à une centaine de kilomètres plus loin, à Anefis, mais aussi dans la localité de Tessalit. Des affrontements ne sont pas du tout exclus.