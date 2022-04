Mali: la Minusma pourra-t-elle enquêter à Moura?

« Il y a un imbroglio autour des demandes d’autorisations », explique une source onusienne impliquée dans l’organisation de la mission censée enquêter à Moura. Qui espère que les autorités politiques et militaires maliennes finiront par donner leur feu vert.



L’armée malienne affirme ouvrir des enquêtes de manière systématique en cas d’allégation d’exactions portées contre les Fama, mais les défenseurs des droits humains, maliens et internationaux, tiennent à une enquête indépendante. Indépendante et rapide.



Car certaines sources locales craignent que le temps qui passe puisse être mis à profit pour dissimuler des preuves ou faire pression sur les habitants. Les témoignages faisant état de corps brûlés et enterrés à la chaîne dans des fosses communes laissant déjà penser que le nombre précis de victime sera long et difficile à établir.



Difficile d'enquêter

« Il est toujours possible d’enquêter à distance, d’identifier et d’entendre des témoins, explique tout de même un habitué de ce genre de travail. Mais évidemment, c'est moins précis ». Par le passé, la Minusma a pu enquêter sur de nombreuses allégations d’exactions commises par les forces maliennes ou françaises, comme à Bounty, il y a un peu plus d’un an. Le rapport onusien s’était montré accablant pour la force Barkhane. Mais l’arrivée de supplétifs russes aux côtés des soldats maliens et le secret entretenu par Bamako autour de leurs activités ont considérablement limité l’accès à certaines informations et à certaines zones.



Lorsque l'armée malienne est venue faire un assaut, il était important que notre armée républicaine agisse pour pouvoir bien identifier, cibler les terroristes, les neutraliser et ne pas faire un amalgame. Cet amalgame, au lieu de rassurer la population, a eu pour conséquence négative l'éloignement de ces populations-là.