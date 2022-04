Mali : la famille d'Olivier Dubois demande l'ouverture d'une instruction sur son enlèvement

Le journaliste français a été enlevé il y a un an, à Gao, dans le Nord du Mali, par le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, le JNIM dans son acronyme arabe. Depuis lors, la famille du journaliste est tenue à l'écart de l'enquête et affirme ne plus supporter le « silence des autorités françaises ». Elle demande l'ouverture d'une instruction sur son enlèvement pour avoir accès au dossier.

RFI

