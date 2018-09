Mali: le nord du pays sous les eaux après de fortes pluies

Depuis un mois, il pleut un jour sur deux à Tombouctou. Sans aucun dispositif d'évacuation des eaux, les quartiers périphériques de la ville se sont rapidement retrouvés submergés. Ce sont les faubourgs nord et est qui ont subi le plus de dégâts. Des quartiers construits sur des zones marécageuses, impropres à la construction.



« A cause de la poussée démographique, les municipalités et les services des domaines ont octroyé les maisons à usage d’habitation sans viabiliser le terrain. Cette année, la pluviométrie a été exceptionnelle, ce qui a créé énormément de dégâts », explique Boukhari Ben Essayouti, le chef de la mission culturelle de Tombouctou.



Les familles sinistrées ont trouvé refuge chez des voisins, des proches, ou encore dans les écoles de Tombouctou. Même situation, plus au nord, dans la région de Taoudéni, où des habitations de fortune dans les faubourgs des villes ont été lessivées.



Comme en témoigne Hamma ould Salem, un notable de Taoudéni : « Au centre du village, avec les grandes villes, beaucoup de leurs maisons sont tombées. Le commandant de zone est là, le président du conseil de cercle est là. Il est en train de courir à gauche à droite ».



Un comité régional de crise a été mis en place. Il se réunira ce soir à Tombouctou avec les partenaires internationaux...