Mali: reprise prévue des rotations des contingents de la mission de l'ONU

RFI

Au Mali, il est prévu que les rotations des contingents de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), suspendues depuis le 14 juillet, reprennent lundi 15 août. C’est ce qu’a confirmé Myriam Dessables, porte-parole de la Minusma, suite aux déclarations du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. « La Minusma a marqué son accord sur les nouvelles procédures et les a communiquées à tous les pays contributeurs de troupes. Il n'y aura pas d'exception », a déclaré le ministre Abdoulaye Diop qui a précisé : « Avant, ils [les contingents] nous saisissaient directement. On a mis un terme à cela. Toutes les demandes doivent désormais passer par la Minusma qui doit les valider et transmettre aux Affaires étrangères par note verbale. »