Mali: un militaire français tué par un engin explosif près de Ménaka

Le brigadier Ronan Pointeau faisait partie du 1er régiment de spahis de Valence engagé dans l'opération Barkhane. Ce samedi vers 11h, alors qu'il participait à l'escorte d'un convoi, son véhicule blindé léger a été touché par l'explosion d'un engin explosif dans la région de Ménaka, au nord-est du Mali.



« L'explosion a provoqué le retournement du véhicule. Malgré les premiers soins prodigués sur place et l'évacuation par hélicoptère, le décès du brigadier Ronan Pointeau a malheureusement été constaté à l'antenne chirurgicale de Gao », détaille le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées.



Le président français Emmanuel Macron a salué « le sacrifice » du militaire âgé de 24 ans, et exprimé « ses pensées vers ses camarades engagés dans les opérations au Sahel », « ainsi que vers leurs frères d'armes des armées sahéliennes, qui paient un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme ».



Vendredi, 49 soldats maliens ont été tués à Indelimane, près de Ménaka, au cours d'une « attaque terroriste » attribuée aux jihadistes. Cette attaque est l'une des plus grave subies par l'armée malienne. Selon l'état-major français des armées, il n'existe pas de lien « formel » entre cette attaque et celle dont a été victime le brigadier Pointeau. « La deuxième attaque a eu lieu à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Indelimane », précise le colonel Barbry.



« Dans un contexte sécuritaire dégradé, la mort du brigadier Ronan Pointeau nous montre que le combat contre les groupes terroristes qui sévissent au Sahel n'est pas terminé et notre détermination à le poursuivre est entière », a écrit la ministre française des Armées dans un communiqué. Florence Parly a annoncé qu'elle se rendrait « très prochainement au Mali, afin de s'entretenir avec les autorités maliennes ».