Mali : une base terroriste a été détruite à Mourdiah et des terroristes neutralisés au sud-est de Guiré par les FAMa.

Dans leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les forces armées maliennes de défense et de sécurité avancent avec dynamique, effectuant des patrouilles accompagnées de frappes qui ont anéanti une base terroriste, neutralisé plusieurs terroristes et des matériels détruits.



Selon la DIRPA, le dimanche 31 décembre 2023, les frappes chirurgicales des vecteurs aériens des FAMa ont permis de détruire une base et de neutraliser des terroristes à quelques kilomètres à l'est de Mourdiah, suivie d'autres, entraînant la destruction d'un pick-up ainsi que la neutralisation de ses occupants au sud-est de Guiré.

L'état-major général des armées tient à rassurer la population que les FAMa sont determinées à sécuriser l'ensemble du territoire malien.