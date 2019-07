Mali: une nouvelle attaque vise des villages peuls dans le centre

Au Mali, une nouvelle attaque a été signalée dans le centre du pays. Des chasseurs s'en sont pris, dimanche 30 juin, aux villages peuls de Bidi et Saran, de la commune Ouenkoro dans le cercle de Bankass.



C'est à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan est de 23 morts, dont des femmes et des enfants, selon le maire de la commune d’Ouenkoro. L'attaque a démarré vers 14h, mais, malgré l'alerte, les forces armées maliennes sont arrivées tard, et avec, une nouvelle fois, des moyens limités.