Malick Lamotte : Le juge des gros et sensibles dossiers

Le juge Malick Lamotte qui préside l’audience spéciale du procès de Khalifa Sall n’est pas à son premier coup d’essai. Il est quasiment le juge des gros dossiers de la justice sénégalaise. En effet, une bonne partie des affaires sulfureuses parfois qualifiées de politiques atterrisse entre ses mains.



Ce magistrat de près de 30 ans d’expérience était le juge du procès Thierno Ousmane Sy contre Abdou Latif Coulibaly en septembre 2010. Ce procès relatif à la vente de la licence Expresso et des présumés commissions indûment prélevées avait défrayait l’actualité. Beaucoup d’observateurs avaient estimé que c’est un procès pour liquider un adversaire encombrant en la personne du journaliste Abdou Latif Coulibaly.



Dans le milieu de la Justice, beaucoup jurent de son intégrité et surtout de sa pondération devant des situations parfois très compliquées. C’est sans doute, ces critères qui ont prévalu dans le dossier de la drogue de l’hôtel Lamantin Beach de Saly qui est une histoire de gros sous et de gros bonnets comme le promoteur de lutte Luc Nicolaï et Bernard Touly, propriétaire du réceptif.



Les Socialistes doivent bien connaître ce juge rompu à la tâche. Il avait fait face à Barthélemy Dias dans l’affaire de la fusillade de la maire de Mermoz Sacré-cœur occasionnant le meurtre de Ndiaga Diouf en décembre 2011. Récemment, les rebelles socialistes qui avaient saboté le bureau politique. Il avait poursuivi le maire de la Médina Bamba Fall et l’avait placé sous mandat de dépôt avant qu’il ne bénéficie après d’une liberté provisoire.



Malick Lamotte est depuis le 16 octobre 2015 le président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.