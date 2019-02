Malick Noel Seck rejoint la cohorte des transhumants qui soutiennent Macky

Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur la scène politique. Malick Noel Seck, qui incarnait avec barthélémy Dias, le front révolutionnaire du Parti socialiste, a finalement décidé de rejoindre la mouvance présidentielle pour l'élection du 24 février 2019.



Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le leader du Front National de Salut Public / MOMSAREW "demande à l’ensemble de ses membres, militants et sympathisants, et aux électeurs soucieux d’un avenir radieux pour nos enfants, de se mobiliser pour accompagner notre candidat, le Président Macky Sall, et permettre sa réélection au premier tour du scrutin, afin qu’il parachève l’œuvre de développement économique et social du pays menée jusqu’ici avec bonheur et intelligence"