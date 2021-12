Malicounda Coquaille : le marchand ambulant vole les ventilateurs et rideaux de la mosquée après la prière

C'est quand il sera présenté au Procureur, aujourd'hui lundi, qu'Ablaye Diallo va se rendre compte de la gravité de l'acte qu'il a posé. Il sera informé des charges retenues contre lui, avant d’être envoyé, certainement, en prison pour y attendre le jour de son procès. Mais, pour le moment, il peut déjà asseoir sa défense autour du délit de vol commis en plein jour, qui plus est dans un lieu de culte. Les faits se sont déroulés, vendredi dernier, aux environs de 14 heures,



Alors que les Musulmans de la commune de Malicounda Coquaille se réunissaient dans la plus grande mosquée de la zone pour les besoins de la prière de la Jummah, Ablaye Diallo profite du calme pour commettre son forfait.



Après s'être assuré que toutes les portes de la mosquée sont ouvertes, le marchand ambulant s'engouffre dans le lieu de culte. Seul à l’intérieur, il décroche le rideau qui sépare la zone des hommes de celle des femmes, et l’étale par terre. Il prend le temps de démonter les ventilateurs accrochés au mur et les enveloppe avec le rideau.



Selon « L’observateur », Ablaye Diallo a été intercepté par un groupe de dames qui revenaient de la prière de Jummah à la grande mosquée de la localité. Ayant reconnu le rideau de la mosquée où elles prient quotidiennement, les dames interpellent le marchand ambulant sur l'origine des bagages qu'il porte, Ablaye Diallo soutient qu'il s'agit d'ordures.



Ce dernier brandit un couteau et menace de les tuer si elles ne le laissent pas tranquille. C'était l'acte de trop. Les femmes crient de toutes leurs forces et ameutent les populations. Alertés, les hommes de la localité viennent automatiquement à leur secours et font face au délinquant qui refuse toujours de rendre le "butin volé". Il s'en suit alors une vive altercation entre le marchand ambulant et les villageois de Malicounda Coquaille qui finissent par le maîtriser après qu'ils ont découvert les ventilateurs de la mosquée enveloppés dans le rideau. Ablaye Diallo est conduit à la Brigade de gendarmerie de la localité.



Toujours selon « L’Observateur », le marchand ambulant sera déféré, ce lundi au parquet de Mbour.