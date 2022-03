Malika Plage: deux couples homosexuels présumés dont en enseignant et un étudiant surpris en pleins ébats

Deux (2) couples homosexuels présumés dont un enseignant et un étudiant ont été surpris en pleins ébats dans la bande des filaos, à Malika Plage (banlieue dakaroise). Les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police de Malika qui étaient à leur trousse, ont réussi à choper que trois (3) parmi les quatre (4) déviants sexuels. L’un a réussi à prendre la fuite.



Selon le journal « Les Echos », le premier couple a été interpellé durant la journée du dimanche vers 11 heures. En patrouille dans les filaos, les flics ont aperçu deux garçons en train d’entretenir des rapports sexuels. Pris de panique, ils tentent de prendre la poudre d’escampette. L’un a réussi à planter les agents de police. L’autre un enseignant dans une école privée, âgé de 31 ans, a été appréhendé et conduit au commissariat.



Pressé de questions, l’enseignant avoue appartenir à une bande d’homosexuels et balance ses compères avec qui il a l’habitude de se retrouver sous les filaos pour entretenir des rapports sexuels.



Lors de son arrestation, le mis en cause a été en possession d’un préservatif masculin, un gel lubrifiant et un paquet de mouchoir.



Le même source rapporte qu’un autre couple homosexuel présumé a été pris dans les filaos. Il s’agit des nommés Chérif S., 30 ans, commerçant célibataire et père d’un enfant et de A. Watt, 26 ans, étudiant en 1ère année dans une école de formation d’enseignants à Dakar.



Interrogés, ils ont reconnu, tous les deux leur statut d’homosexuel. Les deux couples sont tous membres d’un même réseau d’homos qui se donne souvent rendez-vous sous les filaos pour se livrer à leur jeu favori.