Mamadou Lamine Diallo : « L’argument pour faire revenir le poste de Premier ministre est un aveu d’échec »

Mamadou Lamine Diallo indique que le président de la République est revenu sur son erreur en supprimant le poste de Premier ministre. « Il n y a pas débat, il fallait reconnaitre votre erreur, vous avez échoué. Votre argument de faire revenir le poste de Premier ministre est un aveu d’échec », a dit le député de l’opposition.



« Il y a des erreurs dans le texte de révision de constitution. La constitution c’est du sérieux, ce n’est pas écrit en crayon, ce n’est pas un chiffon de papier. L’argument du président de l’Union africaine ne tient pas la route parce que le Président de l’UA on le connait d’avance. Il y a le chômage des jeunes, les évènements de mars, le pays n’avance pas, vous avez échoué », a-t-il ajouté.



« Macky Sall n’a pas la compétence, ni la culture, ni l’expérience, ni le travail pour gérer à la fois le pays, l’administration, sa coalition Benno Bokk Yakkaar, il est allé droit au mur, il doit le reconnaitre », a poursuivi le parlementaire.



Son collègue de l'opposition, Toussaint Manga lui embouche la même trompette. Il estime que le président de la République s’est trompé en supprimant le poste de Premier ministre. « Macky Sall doit reconnaitre son erreur. On ne peut pas dire qu’on supprime un poste pour faire du fast-track et revenir pour le remettre encore, c’est contradictoire ».