Mamadou Lamine Diallo révèle: "le Dialogue national va coûter 10 millions par jour aux Sénégalais"

Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Tekki, a fait une révélation de taille sur l'appel au dialogue de Macky qu’il considère comme un ”pseudo-dialogue national pour préparer la présidence à vie et asseoir l’émirat gazier"



Dans sa QuesTekki du 31 décembre 2019, le député révèle que: “les fonds politiques de Macky Sall budgétisés augmentent de 800 millions environ en 2020. Parions que c’est pour financer le dialogue national pour trois mois. L’objectif caché de cet exercice coûteux de 10 millions par jour, soit l’argent de 10 000 pauvres sénégalais, est de coopter les soi-disant opposants dans le projet d’émirat gazier”.



Mieux, le parlementaire charge le pouvoir en ces termes: "A charge pour eux, moyennant avantages bien entendu, d’étouffer politiquement la résistance nationale aux politiques de hausse des prix, de réduction des dépenses, de corruption massive et au projet d’émirat gazier. Le Front de Résistance Nationale que nous avons mis en place pour lutter contre le parrainage et la dictature du régime de Macky Sall a été perturbé entre autres par la proposition des gros sous dédiés au futur Chef de l’Opposition."