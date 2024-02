Mamadou Lamine Thiam du PDS: “ il n'y a pas de complot, nous avons posé le débat“

“Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et le groupe Liberté, démocratie et changement ont voté récemment le budget de 2024 et la loi de finances. Nous l'avons voté avec eux. Est-ce les Sénégalais ont dit qu'il y a un complot ? A chaque fois que les députés jugent quel texte arrive à l'Assemblée nationale est intérêt à être voté, nous le ferons. Nous avons déposé une demande d’enquête parlementaire, les députés de Benno nous ont soutenu dans la démarche. Voilà la réalité des faits. Il n'y a pas de complot. C'est la même chose de ce qui est passée pour le report. On a posé le débat et on l'a voté”, a fait savoir Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement.

Pour rappel, l’Assemblée nationale a voté, lundi, par 105 voix favorables contre une la proposition de loi du groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement pour le report du scrutin présidentiel pour une période de 10 mois. Les électeurs sénégalais iront aux urnes, le dimanche 15 décembre 2024, pour élire leur 5e président de la République.

