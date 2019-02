Mamadou Mbengue remplace Mass Thiam à la tête de la Direction générale de Tigo

Après avoir mené avec succès le lancement du plan de renforcement des infrastructures de Tigo et avoir conclu avec l’ARTP le 04 décembre 2018 la convention en vue de l’exploitation d’un réseau de télécommunications mobiles 4G, Monsieur Mass Thiam, directeur général de Tigo, passe le relais à Monsieur Mamadou Mbengue 49 ans précédemment directeur général de Canal+ Gabon.



Une nouvelle étape du Plan « Tigo Change » s’engage : Offrir à tous ses clients le meilleur réseau, la meilleure couverture nationale, le meilleur accès à Internet, des services mobiles innovants et consolider sa position d’acteur majeur dans les Télécoms.



Monsieur Mamadou Mbengue bénéficie d’une longue expérience dans le secteur des Télécoms et aura la mission d’accélérer le déploiement technique de Tigo à travers le pays et d’activer un plan d’action commercial ambitieux afin de déployer les nouveaux produits et services les plus innovants au service exclusif de ses clients.



Monsieur Mass Thiam dit toute sa fierté d’avoir participé à la concrétisation de la nouvelle ambition de Tigo et souhaite plein succès à son successeur.







Source: Reussir Business