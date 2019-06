Mame Less Camara: "Aucun média n’a le droit de se fonder sur un passé judiciaire pour exclure une personne"

Dès la publication de l’enquête de la Bbc, sur la corruption supposée, mettant au parfum Aliou Sall et Frank Timis, Amadou Clédor Séne fait partie des personnes les plus sollicitées par les médias sénégalais pour parler de la gestion des ressources pétrolières et gazières du pays. Alors que ce dernier a été déclaré coupable de l'assassinat de Me Sèye en 1993. Même si la rédaction a démenti cette info, le patron de la 2stv est revenu à charge pour dire que « désormais Clédore Séne ne viendra plus ici », a-t-il pesté à l’antenne. Interrogé, sur la question, le journaliste et analyste politique Mame Less Camara, dans un entretien accordé à Pressafrik, juge cette mesure intolérable. « Aucun média n’a le droit de se fonder sur un passé judiciaire exclure une personne au champ de communication. C’est complètement intolérable ! je crois qu’il ne faut pas confondre le sentiment personnel qu’on peut avoir en bien ou en mal et la qualité de l’information qu’on peut retirer de quelqu’un. » Toutefois, si le patron de la presse qu’est la 2stv exécute sa menace, « ça mériterait une mise au point (...) cette stigmatisation ne peut être fait par un média », brandit notre interlocuteur