Mame Mbaye Niang prône la suppression de la mairie de Dakar

Va-t-on vers la suppression de la mairie de Dakar et de toutes les mairies des grandes villes ? C'est en tout cas ce que souhaite le ministre et chef de cabinet du président de la République Macky Sall. Invité ce dimanche à l'émission Grand Jury de la Rfm, Mame Mbaye Niang a prôné des améliorations de l'Acte 3 de la Décentralisation. Puisque dit-il, "il y a des conflits entre le ministère de l'Urbanisme et les mairies des grandes villes".



L'ancien ministre de la Jeunesse d'affirmer: "Oui ! Je suis pour la suppression des mairies de villes. Mais je suis pour le renforcement des maires de communes. Les maires des 19 communes de Dakar doivent être renforcés".



Mame Mbaye Niang a d'ailleurs annoncé qu'il allait briguer les suffrages des populations de Ngor. "Naturellement, je serai partant (pour les élections municipales). Je suis un homme politique. Et au lieu d'avoir des visées sur l'échéance de 2024, tout homme politique devrait se donner les moyens d'exister dans sa commune", dit-il.