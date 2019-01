Mamour Diallo : «Sonko n’est pas un homme politique, c’est un petit caïd assoiffé d’argent »

Mouillé par le leader de Pastef Les Patriotes dans l’affaire de détournement des 94 milliards du TF 1451/R, le Directeur national des domaines contre-attaque. Mamour Diallo démonte Ousmane Sonko et le qualifie de «petit caïd assoiffé d’argent».



«J’aurais pu penser qu'Ousmane Sonko était simplement victime de son incompétence, mais puisqu’il a des intérêts dans ce dossier (TF 1451/R, d’une superficie de 258 hectares, datant de 1959), cela signifie juste qu’il fait preuve d’une mauvaise foi extrême», fulmine Mamour Diallo.



Il poursuit : « J’imagine qu’il comptait sur ses honoraires dans ce dossier pour financer sa campagne électorale. Vous savez, cette affaire n’est pas une affaire politique, ce serait faire trop d’honneur à Sonko que de la classer dans le registre politique. Il s’agit tout simplement d’une médiocre tentative de vengeance, motivée par des intérêts personnels et bassement matériels qui ont été contrariés ».



Le Directeur national des Domaines minimise le candidat à la Présidentielle de février 2019 : «Sonko n’est pas un homme politique, c’est un petit caïd assoiffé d’argent. Je lui reconnais un seul talent : celui de savoir brouiller les cartes, détourner l’attention, lancer les gens sur des fausses pistes et esquiver les vraies questions. Quand il est acculé, sa tactique, c’est d’ouvrir un front ailleurs».