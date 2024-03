Mamour Diallo: " le Sénégal ne sera pas confié à des personnes malhonnêtes"

"M. Amadou ba candidat de la coalition bby inchallah 5ème président du Sénégal au soir du 24 mars. la ville de louga à passé la journée ici de hier pour vous accueillir et aujourd'hui également malgré le jeun, président Amadou à été choisi par macky et c'est un bon choix je peux l'affirmer on a cheminé ensemble depuis 15 ans. Si l'on se réfère à son parcours depuis les impôts et demaine il est claire qu'il n'y a pas meilleur profil que lui.Vous êtes le candidat de la stabilité de la paix, du développement il appel à la population de louga de s'unir derrière ab pour une victoire éclatante le soir du 24 le Sénégal ne sera pas confié à des personnes malhonnêtes. Louga à choisi ab. Les femmes de louga vous soutiennent sur tout les plans."